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شيرين عبد الوهاب للسيسي: ربنا يكرمك سيادة الرئيس

26 - مايو - 2021
شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب

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لا تترك الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب فرصة إلا وتستغلها للتعبير عن حبّها وفخرها وامتنانها لوطنها مصر.

وفي هذا المجال، عبرت شيرين عن فخرها برئيس بلدها عبد الفتاح السيسي بعد متابعته لحالة شريف الدسوقي، وكتبت عبر “تويتر”: “أنا بحمد ربنا إني عايشة في عصر شايفة بلدي اللي من أعرق بلاد التاريخ قوية وليها هيبتها وشايفة رئيس إنسان بيجبر بخواطر أهله وحنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس ويوفقك ويجبر بخاطرك، والف سلامة عليك يا أستاذ شريف و تقوم بالسلامة”.

يذكر أن شيرين عايدت مؤخراً محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك لمناسبة عيد الفطر السعيد، وكتبت شيرين قائلة: “كل سنة وبلدنا مصر و اهلها و الامة الاسلامية كلها تكون في سعادة و امان بمناسبة عيد الفطر المبارك”. وأضافت: “يا رب الامان والفرحة يلاقوا لكل قلب طفل طريق انهاردة”.

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