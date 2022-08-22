الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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شيرين لحسام حبيب: الأسد مراته بتاكله

منذ 48 ثانية
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

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عبّرت المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب عن سعادتها البالغة، بإحياء حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي في تونس.

وقالت شيرين عبدالوهاب إنها سعيدة بردود فعل الجمهور على الحفل في قرطاج.

وعلّقت على تصريح طليقها الفنان حسام حبيب الذي قال فيه “الأسد لما بيغيب الغابة بتسيب”، قائلة: “اللي أعرفه أن الأسد مراته بتأكله”، وفقا لموقع “القاهرة 24” المصري.

ظهرت شيرين في الفيديو على مسرح قرطاج متأثرة بحفاوة استقبال الجمهور، وتحيتهم ليها، وعبرت عن حبها لهم، قائلة “بحبكم وحشتوني”.

وأطربت النجمة المصرية شيرين جمهورها بباقة من أجمل أغانيها الرومانسية ولعل أبرزها: “في عشق بيستنانا”، و”كتير بنعشق”، و”مش عايزة غيرك إنت”، و”صبري قليل”.

وتوجهت شيرين بكلمات مؤثرة، خلال حفلها قائلة: “عايزة أقول كلمتين صغيرين أشكر فيها الجمهور اللي رجعني تاني للحياة، وأشكر ناس معينين وقفوا معايا جدا في الفترة النفسية الأخيرة دي”.

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