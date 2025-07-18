شيماء سيف تتعرض لحادث مروع وتنجو بأعجوبة

تعرضت الفنانة المصرية شيماء سيف لحادث سير مساء أمس الخميس، حيث صدم أحد الأشخاص سيارتها بسيارته وفر هاربا، ما تسبب في إتلاف سيارتها.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر أول، مفاده تلقيه بلاغًا من الفنانة شيماء سيف، بتعرض سيارتها لحادث اصطدام من سيارة أخرى بطريق وصلة دهشور اتجاه الواحات بمنطقة أكتوبر، فيما فر سائق السيارة الأخرى مسرعا، ليتهرب من المساءلة.

وذكرت شيماء سيف ببلاغها، أن سيارتها تعرضت لتلفيات كبيرة، كما أنها نجت بأعجوبة من الحادث، فيما تقوم السلطات بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف، هو مسلسل “إش إش” الذي عرض بالموسم الرمضاني السابق، بطولة مي عمر وماجد المصري، وهالة صدقي، وانتصار، من تأليف وإخراج محمد سامي.