شيماء سيف تنضم إلى مسلسل منزل 12

أعلن المخرج مناف عبد ال انضمام الفنانة المصرية شيماء سيف إلى فريق مسلسل” منزل 12″، حيث نشر صورة لشيماء وعلّق قائلًا: “انضمام الفنانة شيماء سيف لمسلسل “منزل 12”.

و”منزل 12″ دراما اجتماعية معاصرة، يتضمَّن خطوطاً عدة، منها التراجيدي والكوميدي، وتبدأ أحداثه من أزمة سوق المناخ، وصولاً إلى وقتنا الجاري، ويقع في 30 حلقةً، تحمل بين طياتها الغموض والإثارة والتشويق لمعرفة سر “منزل 12″، الذي ينتقل إليه سعد الفرج للسكن فيه بعد خسارته الكبيرة في سوق المناخ، وهو من تأليف محمد النشمي، وإخراج مناف عبد ال، وبطولة: سعد الفرج، نور وفاطمة الحوسني، بثينة الرئيسي، أمل محمد، فتات سلطان، أحمد العونان، محمد العلوي، محمد الرمضان، وعبدالمحسن القفاص، وقد ورصدت شركة “إبيز برودكشنز” للإنتاج الفني والمسرحي ميزانيةً ضخمةً للعمل حتى يُقدَّم للمشاهدين بأفضل شكلٍ.

وسبق للفنانة المصرية شيماء سيف المشاركة في الدراما الخليجية، حيث مثَّلت مع الفنان السعودي عبدالله السدحان في مسلسل “الديك الأزرق” من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة: عبدالله السدحان، بيومي فؤاد، شيماء سيف، مرزوق الغامدي، جبران جبران، فوز العبدالله، متعب سعد، آيدا، عبدالله الحمادي، طاهر بخش، سعيد صالح، ونورة مصطفى.