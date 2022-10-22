شيماء سيف ومحمد ثروت ينضمان الى مسلسل "حمد لله على السلامة"

انضم الفنانان شيماء سيف ومحمد ثروت، لأبطال مسلسل “حمد لله على السلامة”، والذى تقدم بطولته النجمة يسرا، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب، حيث تجرى الشركة المنتجة للعمل، إبرام باقى التعاقدات حاليًا تمهيدًا للبدء في تصوير المسلسل، الذى يعد من الأعمال المنتظرة في رمضان نظرًا للفنانة القديرة يسرا.

وتتعاون شيماء سيف مع يسرا في الدراما التليفزيونية للمرة الثانية على التوالي، حيث قدمت معها مسلسل “أحلام سعيدة” العام الماضى وشارك في بطولته كلا من غادة عادل، مى كساب، انتصار، هشام إسماعيل، أوتاكا، وعدد كبير من الفنانين، إخراج عمرو عرفة، وتاليف هالة خليل، وإنتاج العدل جروب .

اما محمد ثروت يتقابل مع الفنانة يسرا لأول مرة في الدراما التليفزيونية، في مسلسل “حمد لله على السلامة”،، بعد أن قدم العديد من الأدوار الناجحة في الدراما، وكان أخرهم مسلسل “فاتن أمل حربى” مع النجمة نيللى كريم .

يشار إلى أن يسرا قدمت العام الماضى مسلسل “أحلام سعيدة” بطولة غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.