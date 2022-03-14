الثلاثاء 12 شعبان 1443 ﻫ - 15 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صانعا محتوى على يوتيوب.. أرادا استقطاب المشتركين فانتهيا في السجن (فيديو)

منذ 21 ساعة
آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 11:02 صباحًا
"اليوتيوبرز" المعروفان بـ "سوسي" و"هوني"

"اليوتيوبرز" المعروفان بـ "سوسي" و"هوني"

A A A
طباعة المقال

يواجه ثنائي اميركي، وهما صانعا محتوى على يوتيوب، عقوبةً قد تصل الى ٧ سنوات في السجن بعدما اقتحما محلا تجاريا في بنسيلفانيا، في اطار تحدّ غريب يستمر ٢٤ ساعة بهدف جذب عدد اكبر من المشاهدات.

وأفادت “ديلي ميل” بأن الثنائي المعروف ب”سوسي و هوني”، حاولا الاختباء في احد المحلات في شباط الماضي. غير ان شرطة المقاطعة اعتقلت لاروس البالغ من العمر ٢٥ سنة، وشارلوت البالغة من العمر ٢٤ سنة في اليوم التالي.

وقد حضرت السلطات الى المحل بعدما رن جرس الانذار، لكن الشرطة لم تتمكن من تحديد مكانهما في الداخل في تلك الليلة.

وفي اليوم التالي، تمكن الموظفون، من خلال كاميرات المراقبة، من ان يتأكدوا ان رجلا وامرأة كانا داخل المحل يتجولان لساعات وهما يسجلان بهاتفيهما.

في السياق، قال أحد رجال الشرطة، ان التحقيق توسع لمعرفة ماذا كانا يفعلان في الداخل، وما اذا كان هناك نية اجرامية. لكن في الواقع، لم يقم الثنائي بسرقة اي شي، او تخريب الأغراض. ومع ذلك، سيواجهان عقوبة قد تصل الى ٧ سنوات في السجن.

وينشط الثنائي على يوتيوب من خلال تسجيل فيديوات تحتوي على مقالب، او تطبيق تحديات. وغيرها.

وفي هذا الاطار، قرر الثنائي ان يخوضا تحديًا بعنوان “تحدي ٢٤ ساعة داخل محل”، وقد نشراه على حسابهما على يوتيوب من خلال فيديو مدته ٢٦ دقيقة.

ومن خلال فيديوات كاميرا المراقبة، يظهر الشخصان وهما يتجولان داخل المحل. وبينما زعما انهما قضيا الليلة كاملة في الداخل، ذكرت الشرطة بأن كاميرات المراقبة أظهرت انهما غادرا حوالي الساعة الثالثة صباحا، قبل ان يرن جرس الانذار الذي اودى الى اعتقالهما.

الى ذلك، قال احد رجال الشرطة ان الاساءة الاكبر التي ارتكبها الثنائي، هي انهما استهانا بقدرة الشرطة على ملاحقتهما، مشيرا الى انهما “لم يخططا لإيذاء أحد، لكننا نريد التأكد بان ذلك لن يتكرر مجددا”.

الفيديو اضاف للثنائي ٤ آلاف مشترك جديد، ليرتفع عدد المشتركين في قناتهم الى ٢١ ألفا.

    المزيد من منوعات

    فوتبول
    بالفيديو.. حركة خطيرة تتسبب بـ24 غرزة في مباراة كرة القدم
    الممثل باشا لي
    مقتل ممثل أوكراني وهو يحاول انقاذ طفل من نيران الحرب
    جوائز Bafta award
    أجمل 10 إطلالات في حفل “Bafta awards”.. صور

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    “خلصو دولارات المركزي.. جايي دور الذهب”
    متجر لبيع المواد الغذائية-تعبيرية
    500 الف طن من المساعدات الغذائية التركية الى لبنان.. قريباً
    المتهمة "نيكا نيكوبين" البالغة من العمر 21 عاماً
    طعنت رجلًا أثناء علاقة معه.. انتقاما لسليماني!