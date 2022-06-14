صانعة محتوى على تيك توك تُمنع من ركوب الخيل.. والسبب غريب!

منعت إحدى المزارع صانعة محتوى شهيرة على وسائل التواصل من ركوب خيولها، والسبب: وزنها الزائد.

هذا ما قالته “ريمي بدر”، صانعة محتوى وعارضة أزياء “كيرفي”، عبر مقطع فيديو على تيك توك.

إذ قالت “بدر” وهي أيضا معروفة بمقاطع الفيديو الواقعية لتجربة الملابس وتبلغ من العمر 26 عاما، إنه خلال الرحلة الأخيرة لها مع صانعي محتوى آخرين، لم تسمح لها مزرعة بركوب خيولها بسبب وزنها الزائد، وفقا لموقع ” إن بي سي نيوز” الأميركي.

وكانت “بدر”، التي لديها أكثر من مليوني متابع على TikTok، في منطقة مونتوك بولاية نيويورك الأميركية، مع شخصيات مؤثرة أخرى في رحلة نظمتها شركة هامبتون ووتر واين خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما قالت إنها رفضت إحدى مزارع الخيول ركوبها لخيولها بسبب وزنها.

وفي منشور لها على TikTok السبت، شاركت بدر مقطع فيديو للمزرعة، مع نص قالت فيه: “صيحة إلى ديب هولو رانش Deep Hollow Ranch في مونتوك لإجباري على المغادرة لأنني يزيد وزني عن 240″(أي 240 باوند أو ما يعادل تقريبا 109 كيلوجرامات) في فيديو حصد أكثر من 1.5 مليون مشاهدة.

وكتبت تعليقا على الفيديو قائلة: “لقد ركبت خيولا من قبل ولم أعان من هذه المشكلة مطلقا. من فضلكم أعلنوا عن هذا في لافتاتكم للمستقبل”.

ويبدو أن مزرعة Deep Hollow Ranch نفسها لديها موقعان على الإنترنت، أحدهما عبارة عن مدونة تشارك رابطا لها على صفحتها على “فيسبوك”.

ويوجد في المدونة دليل يوضح مقدار الوزن الذي يمكن أن يحمله الحصان، والذي ينص الدليل على أنه “يجب ألا يزيد وزن الفارس عن 15٪ من وزن الخيول”.

وهناك أيضا قائمة من الخيارات لأفضل سلالات الخيول لراكبي من أصحاب الأوزان الكبيرة.

وعلى الموقع الآخر للمزرعة عبر الإنترنت، لا توجد معلومات عن الخيول أو قيود الوزن، فقط يوجد معلومات عن الخدمات المقدمة وخلفية المزرعة نفسها.

وفي منشور متابعة نشرته على قصتها على “أنستغرام” الأحد، كتبت “بدر” أنها لن ترغب أبدا في إيذاء شركة صغيرة، لكنها قالت إنها صُدمت بالطريقة التي تحدث بها أحد موظفي المزرعة إليها، وشعرت بأنها مضطرة لمشاركة تجربتها.