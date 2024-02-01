صانع عطور أمريكي: قيء الحوت يستخدم في تركيب العطور باهظة الثمن

أفصح صانع العطور وصاحب الماركة التجارية Chemin، نوفمبر نيكولز، عن مكوّن غريب يدخل في تركيبة العطور.

وحسب الأخصائي، في مقابلة مع مجلة PopSugar النسائية الأمريكية، يمكن أن تحتوي العطور باهظة الثمن في كثير من الأحيان على العنبر، وهو قيء متصلب للحوت.

وقال نيكولز إنه يتم إفرازه لحماية أمعاء حوت العنبر من المواد الحادة. ويتم التخلص منه مع مرور الوقت، ويمكن العثور عليه طافيا في البحر أو بعد أن تجرفه الأمواج إلى الشاطئ.

وأشار العطار إلى أن هذه المادة تزيد من تأثير وشدة الروائح التي تضاف إليها. ويتم جمعه بعد خروجه بشكل طبيعي من جسم حوت العنبر دون ملامسة الحيوان أو إلحاق أضرار به.

يشار إلى أن مستحضرات التجميل الطبيعية تحتوي على 50% على الأقل من مكونات نباتية، وما لا يقل عن 5% من المكونات التي توردها مزارع أو مؤسسات زراعية رسمية، والباقي يعود للمواد الطبيعية مع إضافة بعض المكونات الاصطناعية المسموح بها.

وعلاوة على ما سبق يسمح باستخدام المنتجات ذات الأصل الحيواني. ومع ذلك، فإن هذه المنتجات ليس لديها شهادة بيئية.

وفيما يتعلق بمستحضرات التجميل العضوية، لا يمكن أن يكون هناك أي مكونات من أصل حيواني، وتشكل المكونات النباتية ما لا يقل عن 95%، وتتم زراعة 10% منها على الأقل في مزارع رسمية. ويمكن لصناع مستحضرات التجميل هذه التأكيد على طبيعة المكونات من خلال الحصول على شهادة بيئية.