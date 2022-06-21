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صانع محتوى بريطاني يحفر نفقا تحت منزله.. ما السبب؟!

منذ 10 دقائق
نفق- تعبيرية

نفق- تعبيرية

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حصل أحد نجوم موقع “يوتيوب” للفيديوهات في بريطانيا على إذن بالتخطيط لإنشاء نفق أسفل حديقته.

وقدم كولين فورز، الذي يعيش في ستامفورد بلينكولنشاير، طلب تخطيط للنفق إلى مجلس مقاطعة ساوث كيستيفين في شهر نيسان/ أبريل الماضي، على الرغم من أنه بدأ الحفر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وفقا لصحيفة “إيفننغ ستاندرد” البريطانية.

وكان مشروع حفر النفق في البداية سرا، لكنه نشر أول فيديو له على “يوتيوب” للإعلان عن التطوير في يونيو/ حزيران 2021.

وحرص فورز على توثيق عملية حفره للنفق على موقع “يوتيوب”، في سلسلة تحمل اسم “حفر نفق سري”، وتتكون من 9 أجزاء حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وكتب فورز على موقع “يوتيوب” أنه يخطط لاستخدام النفق لربط ورشته بمنزله ومخبأ تحت الأرض أنشأه في عام 2016.

بينما قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنه أنشأ النفق لأنه يعتقد أنه سيكون “رائعا”.

وفي مقاطع الفيديو الخاصة به، يمكن رؤية كولين فورز وهو يحفر النفق يدويا باستخدام أدوات بدائية، وحصد أنجح فيديو له من السلسلة ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة.

وتؤكد المستندات الموجودة على موقع مجلس مقاطعة ساوث كيستيفين على الإنترنت أنه تم منح الإذن بمشروع حفر النفق في 10 يونيو، وأنه يجب إكمال العمل في غضون 3 سنوات.

ويقع النفق الذي بدأ كولين فوزر في حفره على عمق 1.2 متر تحت سطح الأرض.

 

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