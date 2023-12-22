صحة عادل إمام إلى الواجهة من جديد.. إليكم تفاصيلها

أكد المخرج المصري، رامي إمام، أن والده الزعيم عادل إمام بخير، وكل ما يتداول عن صحته هي شائعات.

وقال رامي خلال العرض الأول لفيلمه “أبو نسب” الذي أقيم في إحدى السينمات الخاصة بـ6 أكتوبر، والذى يلعب شقيقه محمد إمام بطولته، بشأن صحة والده “عادل إمام زي الفل”، مضيفاً “هذا أكثر سؤال يتوجه لي من الشارع إلى هنا”.

وتابع تعليقاً على الأخبار المتداولة عن صحة النجم المصري قائلاً “تعودنا على الشائعات”.

وفي وقت سابق، علّق المخرج رامي إمام، على تلك الأخبار، مؤكداً أنهم باتوا معتادين عليها، معتبراً أن لكل مرحلة عمرية إشاعات من نوع معين.

كما أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة Mbc، أنه يتفهم حب الجمهور له، ولافتاً إلى أن كثرة الشائعات على الزعيم أمر طبيعي كونه غائبا عن الساحة، إلا أنه بصحة جيدة.

يذكر أن 3 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل “فالنتينو”. واختفى بعدها عن الساحة الفنية ليقضي وقته بين أسرته وأولاده.

في حين تطارده الشائعات حول حالته الصحية بين الحين والآخر.