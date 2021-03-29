صحيفة إيطالية: كريستيانو رونالدو سيحسم مستقبله قبل نهاية الموسم

كشف صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، إن النجم البرتغالي سيحسم مستقبله مع ناديه يوفنتوس قبل نهاية الموسم الحالي.

وأثيرت التكهنات حول استمرار رونالدو مع يوفنتوس، عقب خروج الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والفشل في التتويج باللقب مع اللاعب البرتغالي.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، سيحسم مستقبله مع يوفنتوس قبل نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت ”توتو سبورت“، أن رونالدو سيحدد مستقبله قبل شهر مايو المقبل، بهدف مساعدة يوفنتوس على التخطيط في السوق الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يريد العمل أولا على اللاعبين الذين يريد التعاقد معها، ولذلك يجب معرفة مصير رونالدو لأن رحيله سيوفر الكثير من الأموال ليوفنتوس.

ويتردد أن رونالدو يتقاضى نحو 30 مليون يورو سنويا من يوفنتوس، وقد انضم للفريق صيف 2018 من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو.

وبحسب ”توتو سبورت“ فإنه من المرجح بقاء رونالدو مع يوفنتوس، وإن إدارة النادي على استعداد للاحتفاظ برونالدو حتى نهاية عقده في يونيو 2022.

وسجل رونالدو 95 هدفا وصنع 22 في 123 مباراة مع يوفنتوس، ويتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بتسجيله 23 هدفا.