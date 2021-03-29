الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صحيفة إيطالية: كريستيانو رونالدو سيحسم مستقبله قبل نهاية الموسم

29 - مارس - 2021
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

A A A
طباعة المقال

كشف صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، إن النجم البرتغالي سيحسم مستقبله مع ناديه يوفنتوس قبل نهاية الموسم الحالي.

وأثيرت التكهنات حول استمرار رونالدو مع يوفنتوس، عقب خروج الفريق من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والفشل في التتويج باللقب مع اللاعب البرتغالي.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، سيحسم مستقبله مع يوفنتوس قبل نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت ”توتو سبورت“، أن رونالدو سيحدد مستقبله قبل شهر مايو المقبل، بهدف مساعدة يوفنتوس على التخطيط في السوق الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يريد العمل أولا على اللاعبين الذين يريد التعاقد معها، ولذلك يجب معرفة مصير رونالدو لأن رحيله سيوفر الكثير من الأموال ليوفنتوس.

ويتردد أن رونالدو يتقاضى نحو 30 مليون يورو سنويا من يوفنتوس، وقد انضم للفريق صيف 2018 من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو.

وبحسب ”توتو سبورت“ فإنه من المرجح بقاء رونالدو مع يوفنتوس، وإن إدارة النادي على استعداد للاحتفاظ برونالدو حتى نهاية عقده في يونيو 2022.

وسجل رونالدو 95 هدفا وصنع 22 في 123 مباراة مع يوفنتوس، ويتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بتسجيله 23 هدفا.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من منوعات

كأس العالم
غانا تواجه سويسرا استعدادا لكأس العالم
علم الجزائر
بعد انقطاع عامين.. المهرجان الثقافي الدولي تيمقاد يعود للجزائر
المحيط الهادئ
مخلوق بحري نادر وغريب... إليكم التفاصيل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
خفافيش- تعبيرية
شاهد.. كهف الخفافيش المرعب في سلطنة عُمان
الدولار و الليرة اللبنانية
ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟