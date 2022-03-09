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صخرة الشيطان في اليابان تنشطر نصفين.. صور

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 10:39 مساءً
اليابان

اليابان

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في حدث مثير في اليابان، بحيث انشطرت صخرة الشيطان المعروفة بـ”حجر الشيطان”الى نصفين كما ذكرت تقارير صحفية في اليابان، فيما الاعتقاد الأسطوري بأن كل شخص يقترب منها يكون مآله الموت، وهو ما جعلها تثير فضولا وتخوفا واسعين.

صخرة الشيطان في اليابان

صخرة الشيطان في اليابان

وبحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن الأسطورة اليابانية تقول إن هذه الصخرة البركانية احتضنت “الروح الشريرة” لشيطان على هيئة امرأة جميلة يقال إنها كانت جزءا من مؤامرة حاكها أمير حرب إقطاعي لأجل اغتيال الإمبراطور توبا الذي حكم البلد الآسيوي بين سنتي 1107 و1123.

وانشطرت الصخرة إلى نصفين من جراء هطول الأمطار، فيما يعتقد البعض في اليابان أن الموت يتربص بكل من يحاول الاقتراب من هذا الحجر “المنحوس”، وتقع هذه الصخرة في محافظة توشيكي على مقربة من العاصمة طوكيو، وسط توقعات بأن تكون قد انشطرت خلال الأيام القليلة الماضية، وبما أن الصخرة لها طابع بركاني، فقد نبه بعض مستخدمي المنصات الاجتماعية إلى احتوائها على غازات وصفت بالسامة.

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