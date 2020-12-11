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صداقة من نوع آخر… ياباني يتجول مع تمساح ضخم منذ 34 عاماً

منذ 39 دقيقة
ياباني يتجول مع تمساح ضخم منذ 34 عاما

ياباني يتجول مع تمساح ضخم منذ 34 عاما

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صداقة من نوع اخر اضاء عليها موقع “أوديتي سنترال” حيث افاد عن صداقة جمعت رجل ياباني بتمساح طوله أكثر مترين، وهي مستمرة بينهما منذ نحو 34 عاما.

وبحسب موقع “أوديتي سنترال” فإن نوبوميتسو موراباياشي قد اشترى ، التمساح الأليف الخاص به ، من متجر للحيوانات الأليفة ، بعد أن توسل إليه ابنه الصغير، دون أن يعلم أن “كيمان -سان” سيصبح لاحقا فردا من عائلته على حد قوله.

وقال موراباياشي في تصريحات صحفية إنه عندما اقتنى تمساحة “كيمان” كان طوله بضع سنتيمرات، ولم يتوقع أن يصبح ضخما بهذا الشكل.

ياباني يتجول مع تمساح ضخم منذ 34 عاما

ياباني يتجول مع تمساح ضخم منذ 34 عاما

وأردف مازحا: “زوجتي سئمت مني بعدطول عشرتنا، لذلك أقضي معظم وقتي مع التمساح، لأقوم بغسله وإطعامه وتنظيف أسنانه بفرشاة أسنان”.

ويحب ذلك التمساح، بحسب مالكه، أن يقضى كثيرا من وقت في حوض الاستحمام الخاص به، والتجول معه في شوارع المنطقة، حيث يتهافت الأطفال للجلوس عليه والتقاط الصور دون أن تراودهم أي مشاعر خوف أو هلع.

وقال موراباياشي ، البالغ من العمر 69 عامًا ، إن “كيمان سان” عض عندما كان طفلاً، لكنه لم يعاود فعلته منذ ذلك الحين، مردفا:”شخص غير كان من الممكن أن يتخلى عن هذا التمساح ، ولكني قررت أن أمنحه فرصة أخرى، واليوم أضحى جميع الأطفال يلعبون معه دون أن يؤذيهم”.

واعترف موراباياشي الذي يعمل سمسار عقارات أن صداقته مع تمساحه قد منحته شهرة كبيرة في مدينته مما ساعده في مجال مهنته.

وأعرب الكثير من السياح عن إعجابهم بمدى ألفة ذلك التمساح، لأن ترويضه وجعله بتلك “الرقة” أمر نادر وليس بالسهل، وذلك بحسب “الحرة”.

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