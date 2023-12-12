صدمة بعد نشر خبر زائف عن وفاة إيمينيم على ويكيبيديا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خبراً كاذباً عن وفاة مغني الراب الشهير إيمينيم، في 10 كانون الأول الجاري عن 51 عاماً، ما أثار حزن المعجبين حول العالم.

وكتب أحدهم على صفحة إيمينيم على ويكيبيديا، أنه فارق الحياة، وسرعان ما انتشر الخبر عبر الإنترنت، بعد التقاط صورة شاشة من صفحة ويكيبيديا ونشرها على منصة “إكس”، وفق موقع “ميترو” البريطاني.

وسارع المعجبون للتعبير عن حزنهم وصدمتهم، وقال أحدهم إنه كاد أن يصاب بنوبة قلبية بعد تحرير الخبر على صفحة إيمينيم على ويكيبيديا. وأضاف آخر “كنت أعاني بالفعل من خفقان القلب. أنا سعيد جداً لأنه لم يمت بالفعل”.

وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشرون أخباراً مزيفة مماثلة، وكتب أحدهم “لا يمكن للناس العبث بهذه الطريقة. كانت هذه السنوات سيئة بما فيه الكفاية”. وكتب آخر “تبا لك… لا تعبث ببوفاة شخص ما”.

يذكر أن صفحة إيمينيم على ويكيبيديا عدلت من جديد وأزيلت العبارة التي تشير إلى وفاته.