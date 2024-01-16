صدمة في الساحة الفنيّة.. ياسمين عبد العزيز تُعلن طلاقها من أحمد العوضي

بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها، أحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، صدمة كبيرة في الساحة الفنية، حيث أعلنت طلاقها هي وزوجها الفنان المصري أحمد العوضي.

وقد جاء هذا الإعلان مفاجئًا لا سيما وأنّ العوضي احتفل بعيد ميلاد ياسمين قبل ساعات قليلة، ووجّه رسالة رومانسية لها.

ياسمين نشرت الخبر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت قائلةً: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

ورغم إعلانها الصادم إلا أنها احتفظت بصورها مع العوضي، ولم تقم بحذفها، فيما انهالت عليها آلاف التعليقات المستغربة.

من جانبه، أكد العوضي الخبر عبر منشور على حسابه في فيسبوك. فيما ما زالت رسالة وصورة احتفاله بعيد ميلاد ياسمين متواجدة عبر حساباته.

ويأتي إعلان طلاق الثنائي بعد أيام من توقّع ليلى عبد اللطيف طلاق الثنائي هذا العام، وهو ما أغضبهما بشدة حينما تم الحديث عنه.