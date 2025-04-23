صدمة كبيرة بالوسط الفني.. رحيل الإعلامي السوري صبحي العطري

فُجع الوسط الفني والإعلامي اليوم الأربعاء 23\4\2025 برحيل الإعلامي ومقدم البرامج السوري صبحي عطري، مما شكل صدمة كبيرة بين النجوم والجمهور.

وسارع نجوم الفن والمشاهير لنعي الإعلامي السوري الراحل صبحي عطري، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن صدمتهم وحزنهم الشديدين.

من هو الإعلامي صبحي العطري؟

وبرز اسم الإعلامي صبحي العطري كواحد من أبرز الوجوه الإعلامية في مجال الترفيه العربي خلال العقدين الأخيرين، لما تميز به من حضور لافت، ومهارة في تقديم البرامج الحوارية، وارتباط وثيق بعالم النجوم.

عرفه الجمهور من خلال شاشات كبرى القنوات الخليجية والعربية، وترك أثرًا لا يُنسى في صناعة المحتوى الفني، إلى أن وافته المنية بشكل مفاجئ في أبريل 2025، مما أثار صدمة كبيرة في الوسط الإعلامي.

كما وان صبحي العطري هو أحد أبرز الوجوه الإعلامية السورية والعربية في مجال الترفيه والفن، عرف بأسلوبه السلس والمحبب في التقديم، وحقق شهرة واسعة من خلال مقابلاته المميزة مع كبار النجوم العرب والعالميين.

بدأ مسيرته الإعلامية في منتصف العقد الأول من الألفية، واستمر في التألق عبر شاشات أشهر القنوات الفضائية. جمع بين المهنية العالية والحضور القوي، ما جعله شخصية مؤثرة ومحبوبة في الوسط الإعلامي.

خلال مسيرته الطويلة، عمل صبحي العطري على مجموعة من البرامج التي لاقت استحسانًا واسعًا في الوطن العربي، وجعلته وجهًا مألوفًا لدى الجمهور.

برنامج “يا هلا” على روتانا خليجية.

“تريندينغ” على MBC (2014–2023).

“موزاييك” و”Fun News” على DMTV.

مشاركات كمراسل رئيسي في “ET بالعربي”.

لقاءات حصرية مع فنانين عرب وعالميين.

مشاركته في تغطية مهرجانات كبرى مثل “مهرجان البحر الأحمر” و”جوائز جوي”.

مؤلف كتاب “سفينة روح” الصادر عام 2017.