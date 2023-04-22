صدمة كبيرة بعد وفاة محمد قنوع.. هكذا رثاه فنانون سوريون وعرب

نعت نقابة الفنانين السوريين في دمشق الفنان محمد قنوع الذي وافته المنية (السبت 22-4-2023) عن عمر ناهز ال “٤٩” عاماً إثر احتشاء في عضلة القلب.

وفور انتشار الخبر، أعرب محبو الفنان وعدد من الفنانين السوريين والعرب عن حزنهم الشديد وصدمتهم لهول الخبر المفاجئ.

وكتب السيناريست السوري رامي كوسا على “إنستغرام”: “قبل يومين اثنين، كان يجلس قبالتي على طاولة واحدة، يناكفني بسبب انتصار ريال مدريد، وشهدت له في حضور عدد كبير من الأصدقاء أنه أفضل لاعب تركس في العالم”.

وأضاف كوسا: “بعض الرحيل يجعل للثرثرة وزناً وقيمة. وعلى سبيل ذكر محاسن وردنا الذي رحل باكراً: قبل سنوات، كنت في مكتبه، في المنطقة الحرة، ودخلت سيدة ستينية، ممثلة دوبلاج، ألقت عليه التحية وأطالت الدعاء له، ثم غادرت”.

وتابع: “رفع سماعة مكتبه وأجرى اتصالاً: ضلّو بعتولها لـ”فلانة” خليها تجي تسجّل، وحتى إذا ما في شغل اخترعو شغل وابعتولها واقطعو حسابها منّي. هذا غيضٌ من فيضِ مواقف كنت شاهداً عليها، وجعلتني أدرك، يقيناً، أن فيك جوهراً حلواً لا يشبه أيامنا”.

وختم كوسا: “الله معك ابو حميد، مع السلامة يا كدع… محمد قنوع يترجّل نحو دنيا أقل قسوة وأكثر راحة”.

الفنان باسم ياخور والذي شارك قنوع في مسلسل العربجي، كتب عبر تويتر “الله يرحمك يارفيقي الله يرحمك يا محمد. هيك بلحظة تركتنا ومشيت وجعت قلوبنا وغادرت ربي يصبر قلوب عيلتك وأخواتك ورفقاتك ومحبينك . ربي يسكنك فسيح جناته لاحول ولا قوة الا بالله”

لله يرحمك يارفيقي الله يرحمك يامحمد. هيك بلحظة تركتنا ومشيت وجعت قلوبنا وغادرت ربي يصبر قلوب عيلتك وأخواتك ورفقاتك ومحبينك . ربي يسكنك فسيح جناته لاحول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/X6eLnUZid1 — Bassem Yakhour (@BassemYakhour) April 22, 2023

الممثل اللبناني وسام الصباغ نعى قنوع تبر تويتر قائلاً: “كم هو محزن هذا الرحيل المبّكر ، الرحمة لروحك وشكراً لمّا قدمته من فنً جميل لا ينُسى”

كم هو محزن هذا الرحيل المبّكر ، الرحمة لروحك وشكراً لمّا قدمته من فنً جميل لا ينُسى#محمد_قنوع pic.twitter.com/WU1jcFk8cs — Wissam Sabbagh (@Wissam_Sabbagh) April 22, 2023

أمّا الممثلة شكران مرتجى فكتبت: “محمد يا محمد يا الله دخيلك يا الله دخيلك لا اعتراض القلب خلص ماعاد يقدر يتحمل القلب فاض بالفراق والحزن محمد ياخيي وصديق الكل ياشومان ولووووووو. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

من جهته، نشر الممثل السوري أيمن رضا صورة الراحل على “فايسبوك”، أرفقها بتعليق: “الله يرحمك. خبر مفجع بكرت ابو مروان”.

ومحمد ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي “دبابيس” تحت اسم “الأخوين قنوع”، وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.

بداياته الفنية كانت مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة “مرايا” كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة.

“وداعا شومان”

وقبل رحيله نعى قنوع شخصيته في مسلسله الأخير “شومان” التي يلعبها في مسلسل العربجي، بعد أن قتل في الحلقة 21 على يد عبدو العربجي.

ونشر محمد صورة شخصية وعلق قائلا: “وداعا شومان” على قد ما كرهنا شومان على قد ما ضحكنا.. والأهم خلانا نعرف معدن الفنان محمد قنوع الحقيقي”.