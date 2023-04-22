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صدمة كبيرة.. وفاة الفنان السوري محمد قنوع!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2023 9:24 مساءً
الفنان السوري محمد قنوع

الفنان السوري محمد قنوع

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فوجئ محبو الفنان السوري الشهير محمد قنوع بخبر وفاته (السبت 22-4-2023) عن عمر يناهز الـ 49 عاماً إثر احتشاء بعضلة القلب.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل، منشوراً للفنان الراحل أمس على فيسبوك يستذكر به والده المتوفَّى “مروان مصطفى قنوع”، حيث رثاه قائلاً “يا هلالاً غاب عن عيني وراح
تاركاً في القلب ناراً واستراح
💔
رحمك الله وعوضك الجنة”

وكانت أبرز أدوار الفنان الراحل شخصية شومان في مسلسل العربجي، حيث أضاف لها قنوع بصمته الخاصة، لتظهر بشكل مليء بالشر والتبعية للظالم، حتى مقتله على يد بطل المسلسل عبدو العربجي.

وكان لافتاً تعليق الفنان محمد قنوع على نهاية دور شومان في المسلسل، حيث كتب على فيسبوك حينها “وادعاً شومان”.

الفنان محمد قنوع ممثل سوري من مواليد دمشق 26 سبتمبر 1973، وهو ابن عائلة (قنوع) الشهيرة بدمشق، والتي عملت لسنوات على المسرح الكوميدي (دبابيس) تحت اسم (الأخوين قنوع)، وهو ابن للفنان والمخرج الإذاعي (مروان قنوع).

تخرج من المعهد السياحي والفندقي، عمل في الإعلان التجاري لفترة، وكانت بداياته الفنية الحقيقية مع النجم السوري (ياسر العظمة) عام 1995، ومنذ حينها شارك (قنوع) في الأجزاء المتعاقبة للسلسلة الكوميدية الشهيرة (مرايا)، وانضم إلي نقابة الفنانين السوريين في 3 مارس 1998.

شارك في مسلسلات عديدة أهمها (باب الحارة)، (مرايا)، (طاحون الشر)، (قمر شام) وغيرهم من الأعمال، وكانت آخر أعماله في رمضان 2023 مسلسل زقاق الجن، ومسلسل العربجي.

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