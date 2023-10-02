صدور القرار النهائي في قضية زوج نانسي عجرم

أصدرت محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية المؤلفة من الرئيسة سهير الحركة والمستشارين إلياس عيد ورلى أبو خاطر، قرارها الأخير في قضية زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم.

وبعد التدقيق والتحقيق، قررت المحكمة إعفاء الهاشم من كلّ التهم الموجهة إليه، وذلك بعد أن تقدّمت عائلة الشاب محمد الموسى الذي فارق الحياة بعد أن أطلق عليه الهاشم النار بسبب اقتحامه منزله فجرًا بهدف السرقة، بطلب نقض القرار الذي كانت أصدرته المحكمة في شباط 2023، والذي يبرئ ويمنع المحاكمة عن المدعى عليه فادي مخايل الهاشم.

فقام محامي الأخير غابي جرمانوس بطلب ردّ التمييز شكلا وردّه من الأساس، إلى أن أصدرت محكمة التمييز قرارها الأخير اليوم.