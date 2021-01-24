صدور حكم قضائي بحق محمد رمضان … هل تم منعه من التمثيل؟

أثار الممثل المصري محمد رمضان جدلا واسعا منذ فترة خصوصا بعد حفله في الساحل الشمالي بمصر، وظهوره بلباس أثار جدلا واسعا.

وأدخله هذا الحفل في مأزق مع نقابة الموسيقيين حيث تعهد بالالتزام بشروط النقابة التي منحته ترخيصا لإقامة الحفل وهي ”احترام الآداب العامة“.

لكن رفضت محكمة مصرية، الدعوى المقامة من المحامي الدكتور سمير صبري، ضد نقيب الموسيقيين، لإلزامه بعدم إصدار أي تصاريح للممثل محمد رمضان لإحياء أي حفلات.

وقال المحامي سمير صبحي في دعواه، إن ”طريق الفن الهابط الذي ضاع فيه شبابنا طوال السنوات الأخيرة لا بد أن تكون نهايته المخدرات وتخريب الوجدان وهى أكبر خطيئة يمكن أن ترتكب في حق شعب“.

وأشارت الدعوى إلى ”حالة الجدل والسخرية والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عقب حفل الممثل محمد رمضان الذي أحياه بالساحل الشمالي“.

على الجانب الآخر أعلن محمد رمضان، قبل أيام استئناف تصوير مسلسله التلفزيوني ”موسى“، الذي سيعرض في موسم دراما رمضان 2021، بعدما قررت نقابة الممثلين المصريين حفظ التحقيقات معه والاكتفاء بفترة إيقافه عن العمل، بعد أزمة التقاطه صورا مع مغن إسرائيلي.