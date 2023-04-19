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صديقة نيمار تعلن حملها بطفلها الأول

منذ 5 دقائق
نيمار

نيمار

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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خبر حمل صديقة لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار بمولوده الأول.

وأعلنت حبيبته البرازيلية برونا بيانكاردي البالغة 28 عامًا، في منشور عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، برفقه صديقها نيمار، أنهما ينتظران مولودهما الأول، لكنها لم تذكر في أي شهر بدأ حملها، علما أن عددا من متابعيها لاحظوا أنها توقفت منذ شهرين تقريبا عن نشر صور جديدة لها على مواقع التواصل.

وحاز المنشور على أكثر من 10.7 مليون تفاعل في أقل من ثلاث ساعات من نشره عبر حساب العارضة الازياء، وفي الصور ظهر نيمار وهو يطبع قبلة على بطنها الذي بانت عليه علامات الحمل، إشارة إلى أن الخبر أسعده وأدخل البهجة إلى قلبه.

ويذكر أن نيمار الكشف في كانون الثاني 2022 عن علاقته ببيانكاردي الشهيرة بأنها من المؤثرات البرازيليات عبر الانترنت: “لديّ مسيرة جيدة كلاعب، لكني أرغب على المستوى الشخصي أن أكون أبا مرة أخرى لطفلين ليصبح لابني إخوة”، في إشارة إلى ابن له من علاقة عاطفية سابقة، وهو دافي لوكا الذي ولد منذ 11 عاما.

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