صراع الترند.. الحرب بين تامر حسني وعمرو دياب إلى الواجهة

أثار الفنان تامر حسني جدلًا واسعًا عبر رسالة غامضة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، وجّه فيها عتابًا غير مباشر لفنان وصفه بـ”الكبير”، على خلفية منشور تضمن تلميحًا بأن ألبوم تامر الجديد جاء في المركز الرابع، رغم تصدّره “الترند” الفعلي منذ إطلاقه وعلى الفور تبين أن رسالة العتاب موجهة إلى الهضبة عمرو دياب.

كتب تامر حسني: “مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الستوري بكذا طريقة أن أنا رقم 4!!؟ وهو عارف إن ألبومي مش 4، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله… هو ترتيب وبيتغير، لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا”.

وأضاف: “ألبوم لينا معاد أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم… لما كنت تقريبا 10 أيام رقم 1، احترمت الزملاء وما نزلتش صور حد تحت أو أخبار تقلل من حد، رغم إن ألبومي كان الأعلى”.

واختتم تامر رسالته قائلًا: “كنت بحتفل مع جمهوري دون المساس بصورة أو اسم أي فنان، احترامًا لمجهوده… بس مش عارف ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل كده!! وعموما، ألف مبروك”.

الجدل الأخير أعاد إلى الأذهان تاريخًا طويلًا من التوترات المتقطعة بين تامر حسني وعمرو دياب، حيث سبق أن تصدرا مواقع البحث عقب ظهورهما سويًا في حفل زفاف الفنان أحمد عصام، وهما يؤديان سويًا أغنية “يا أنا يا لأ”، وهو الظهور الذي اعتبره البعض “مصالحة” بعد 18 عامًا من الخلافات.

يعود أول احتكاك علني بين النجمين إلى عام 2005، حينما تصدر عمرو دياب استفتاء قناة النيل للمنوعات كأفضل مطرب، بينما اختيرت أغنية “قرب حبيبي” لتامر كأفضل أغنية مصورة. كان من المفترض أن يتسلما الجوائز سويًا في حفل مباشر، لكن دياب اعتذر في اللحظة الأخيرة، في حين ذهب تامر بمفرده وثار غضبه بسبب امتلاء الاستوديو بصور عمرو فقط، ما دفعه للمطالبة بوضع صوره مساوية احترامًا لنجوميته.