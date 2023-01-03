"صفقة استثنائية".. مدرب النصر يشيد بضم كريستيانو رونالدو

قال رودي جارسيا مدرب النصر متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إن التعاقد مع كريستيانو رونالدو كان خطوة كبيرة للأمام بالنسبة للكرة السعودية بعد وصول المهاجم البرتغالي إلى الرياض قبل تقديمه رسميا اليوم الثلاثاء.

وانضم رونالدو، الذي كان لاعبا حرا بعد انهاء ارتباطه بمانشستر يونايتد بشكل مثير للجدل في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إلى النصر الأسبوع الماضي في صفقة تمتد لعامين ونصف العام قدرت وسائل الإعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (213.30 مليون دولار).

وقال جارسيا الذي سبق له تدريب ليل وروما وأولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون “التعاقد مع لاعب بحجم كريستيانو رونالدو يعد حدثا استثنائيا وسيساهم في تطوير كرة القدم السعودية.

“سعداء بوصوله وانضمامه إلينا. الهدف الأول هو العمل حتى يتمكن من التكيف مع فريقنا، والاستمتاع باللعب مع النصر، وامتاع الجماهير”.

وسيتم تقديم رونالدو في ملعب مرسول بارك، حيث من المتوقع أن يحضر 25 ألف مشجع.

وشهد النادي السعودي زيادة عدد المتابعين على حسابه على إنستجرام بالملايين منذ إعلانه عن انضمام رونالدو إليه.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 37 عاما 819 هدفا في مسيرته ويمثل وصوله انقلابا لكرة القدم في الدولة الخليجية، التي تتطلع إلى جلب المزيد من الأسماء الكبيرة إلى دوري المحترفين السعودي.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي “سندعم بقية أنديتنا (لإبرام) صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا.

“كريستيانو، أهلا بك في بيتك الجديد، أهلا بك في الدوري السعودي للمحترفين”.