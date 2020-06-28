صفقة التبادل بين يوفنتوس وبرشلونة تدخل مراحلها الأخيرة

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يبدو أن اللمسات الأخيرة للصفقة التبادلية بين نادي برشلونة الأسباني ويوفنتوس الإيطالي قد تمت بالشكل المطلوب .

دخلت الصفقة التبادلية المرتقبة بين برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي مراحلها الأخيرة، حيث ينتظر أن يعلن الناديان قريبا عن تبادل أرتور ميلو وميراليم بيانيتش.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية وإسبانية أن لاعب وسط برشلونة ومنتخب البرازيل وصل إلى تورينو لإجراء الفحص الطبي، تمهيدا لإتمام صفقة انتقال إلى يوفنتوس ستشمل رحيل لاعب الأخير البوسني إلى النادي الكتالوني.

وحفلت التقارير في الأيام الماضية بالحديث عن الصفقة التي ستشمل لاعبَي خط الوسط أرتور (23 عاما) وبيانيتش (30 عاما).

وأوردت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية هذا الأسبوع أن يوفنتوس سيدفع 10 ملايين يورو (11.2 مليون دولار) لبرشلونة، وأن أرتور وافق على الشروط الشخصية مع يوفنتوس.

وأفادت تقارير في البلدين المعنيين صباح الأحد، بينها لصحيفة “سبورت” الكتالونية، أن أرتور وصل ليل السبت على متن طائرة خاصة إلى مطار كاسيلي في تورينو.

وتداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا يظهر خروج لاعب خط الوسط من حرم المطار ليلا، محاطا بعدد من المقربين منه.

وبحسب التقارير، من المقرر ان يخضع أرتور للفحص الطبي في المركز التابع ليوفنتوس، على ان يعود في وقت لاحق اليوم الى إسبانيا.

ويتوقع أن ينجز الناديان الصفقة في موعد أقصاه 30 يونيو، ليتم إدراجها ضمن السنة المالية الحالية.

وأتى سفر أرتور إلى تورينو بعدما بقي على مقاعد البدلاء خلال مباراة فريقه ضد مضيفه سلتا فيغو السبت ضمن المرحلة 32 من الدوري الإسباني، التي انتهت بتعادل 2-2.

ورغم التقارير المحيطة بهذا الانتقال، أكد مدرب برشلونة كيكي سيتيين الجمعة أن إدارة النادي لم تبلغه برحيل أرتور عن صفوفه.

وأضاف: “لا أعرف الآن إذا كان سيغادر، يقول البعض إنه من الأفضل الاحتفاظ به بسبب صغر سنه، والبعض الآخر يقول عكس ذلك”.

وتابع: “سيبقى معنا حتى المباراة الأخيرة هذا الموسم، وإذا فكر في المغادرة بعد ذلك، فهو بحاجة إلى تدبير ذلك، والتفكير في حقيقة أنه لا يزال لديه أشياء يفعلها هنا، وترك ذكرى جيدة، وأن يكون صادقا حتى النهاية”.

أما مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري، فأبدى ثقته بأن بيانيتش “سيبقى معنا حتى نهاية أغسطس”، أي حتى نهاية موسم 2019-2020 الذي تم تمديده بعد توقف المنافسات لأشهر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح قبل الفوز على ليتشي 4-صفر الجمعة في الدوري: “لا أعرف الموقف، لكننا نعوّل عليه الآن. لا أعرف ما إذا كان سيُباع، ولم أسمع شيئا من النادي. أرتور لاعب في برشلونة ولن يكون جيدا أن أتحدث عنه. لم يعجبني عندما تحدث سيتيين عن لاعبنا بيانيتش، لهذا لن أتحدث عن أرتور”.

وانضم أرتور إلى برشلونة عام 2017 آتيا من غريميو البرازيلي، بينما تعاقد يوفنتوس مع بيانيتش من غريمه روما في العام الذي سبقه.