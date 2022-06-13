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صفقة تاريخية.. بنفيكا يعلن انتقال داروين نونيز إلى ليفربول

منذ 48 دقيقة
داروين نونيز

داروين نونيز

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أعلن بنفيكا البرتغالي انتقال مهاجمه الأوروغواياني الشاب داروين نونيز إلى ليفربول، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي مقابل 75 مليون يورو.

وقال بنفيكا في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت ”في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، أبلغ نادي بنفيكا سوق الأوراق المالية بأنه توصل إلى اتفاق مع نادي ليفربول لبيع جميع الحقوق للاعب داروين نونيز بمبلغ 75 مليون يورو. الاتفاقية تنص على دفع أجر متغير، وبالتالي يمكن أن يصل المبلغ الكامل للبيع إلى مبلغ 100 مليون يورو“.

وأضاف البيان: ”علمنا كذلك أن الاتفاقية المذكورة تعتمد على توقيع عقد العمل الرياضي للاعب مع نادي ليفربول الإنجليزي كما تم توضيحه في الوثيقة الرسمية“.

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو قد أعلن أن ليفربول أنهى المفاوضات والعقود والأوراق الخاصة بالتعاقد مع مهاجم بنفيكا بالفعل لمدة ست سنوات وسيصل اللاعب إلى ليفربول صباح الاثنين للخضوع للكشف الطبي والتوقيع على العقود كما هو متوقع“.

وحطم التعاقد مع نونيز الرقم القياسي لليفربول البالغ 75 مليون جنيه إسترليني، الذي دفعوه عندما تعاقد مع المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك.

وسيمثل نونيز البالغ عمره 22 عاما إضافة نوعية أخرى إلى خط هجوم ليفربول المليء بالفعل بالمواهب بعد أن سجل 34 هدفًا في 41 مباراة في جميع المسابقات للعملاق البرتغالي الموسم الماضي.

وأحرز المهاجم الأوروغوياني، الذي مثله الأعلى هو مواطنه وزميله في المنتخب الأوروغواياني ومهاجم ليفربول وبرشلونة السابق لويس سواريز، ستة أهداف في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، من بينها هدفان في دور الثمانية ضد رجال المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

وانضم نونيز لصفوف بنفيكا قادما من ألميريا الإسباني مقابل 24 مليون يورو ليصبح الأغلى في تاريخ النسور البرتغالية، حيث يمتلك ألميريا نسبة 20% من قيمة البيع المستقبلي للاعب.

وعلى المستوى الدولي، فقد شارك اللاعب مع أوروغواي في الفئات العمرية المختلفة، ولعب مع منتخب الشباب 14 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف ليتم تصعيده للمنتخب الأول.

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