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صفقة “عظيمة” بانتظار عشاق ريال مدريد

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2020 5:57 مساءً
ملعب ريال مدريد

ملعب ريال مدريد

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بعد تداول العديد من الشائعات عن نية نادي ريال مدرير التفريط باللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي يحقق نجاحا باهرا في كرة القدم، كشف مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني عن نيتهم في عدم التفريط في خدمات اللاعب إيرلينغ هالاند، بعد أن جذب هذا الموهوب الشاب الأنظار، ليفتح الصراع بين أندية كبار العالم للاستعانة بخدماته في مقدمتهم ريال مدريد.

وقال زورك في تصريحات صحفية بثتها وسائل إعلام عدة: “أراه هنا لفترة طويلة، ونخطط معه للمدى البعيد ولا نهتم بالشائعات”.

وأضاف أن هالاند “يقود الطريق وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، ولا يجب التقليل من تطوره الإيجابي”، في إشارة منه إلى تهنئته بأدائه وتجنب شائعات رحيله.

وبحسب استطلاع أجرته صحيفة “آس” المقربة من نادي ريال مدريد الإسباني، فقد فضل 64% من جماهير النادي الملكي التعاقد مع هالاند مقابل 36% لمبابي.
وأفادت الصحيفة سالفة الذكر بوجود حالة من التردد في ملعب سجنال إيدونا بارك بشأن المستقبل بدون هالاند لأنه النجم الذي وصلت قيمته السوقية إلى 100 مليون يورو بعدما كان 30 مليون يورو منذ عام واحد فقط، تحديدًا في نوفمبر 2019.

اللحظة الفاصلة للنادي الألماني ستكون في صيف 2022، في ظل وجود اتفاق بين مينو رايولا، وكيل هالاند، مع إدارة بوروسيا دورتموند، لخروج اللاعب الشاب من النادي بقيمة 75 مليون يورو، وهي قيمة يبدو أنها ستنخفض في الفترة الحالية.

مؤخرًا توج هالاند بلقب الفتى الذهبي 2020، بل أصبح أسرع لاعب يسجل 16 هدفًا خلال 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ليكسر الرقم السابق لفان نيستلروي.

الجدير ذكره، أن هالاند سجل 13 هدفًا خلال الموسم الجاري في 10 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني بفارق هدف وحيد عن منافسه ليفاندوفيسكي في الحذاء الذهبي، ومع الفريق الألماني أحرز حتى الآن 33 هدفًا خلال 31 مباراة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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