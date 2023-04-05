صفقة مليارية من نادي الهلال لميسي

أعلنت مصادر صحفية عربية أن إدارة نادي ​الهلال​ السعودي جددت رغبتها في التعاقد مع النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ الذي سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر “خاصة” لم تسمها، أن العرض الهلالي يتضمن كل المزايا المقررة للاعب، ويلبي مطالب النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 في قطر.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط” أن شخصية بريطانية تتولى حاليا إجراء المفاوضات والمناقشات الجادة مع ميسي، لضمه لصفوف الهلال اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل.

وأوضحت هذه المصادر أن إدارة الهلال تقدمت بعرض رسمي لليونيل ميسي يشمل جميع المزايا المالية التي يرغب اللاعب في الحصول عليها، مؤكدة أن الهلال سوف يتخلى عن أحد الثنائي الهجومي موسى ماريغا أو أوديون إيغالو في حال نجاحه في التعاقد مع ميسي في صفقة انتقال مجانية في الصيف المقبل.

ولا تزال المفاوضات، بحسب مصادر “الشرق الأوسط”، في مرحلتها الأولى، علمًا أن الصحافي الإيطالي فابريزو رومانو، المختص برصد أخبار انتقالات اللاعبين العالميين، كشف أمس الثلاثاء، عن تلقي ميسي عرضا رسميا ضخما من نادي الهلال السعودي لموسمين.

وتناولت بعض الصفحات على السوشيال ميديا، أن نادي الهلال تقدم بعرض رسمي لضم ميسي لمدة موسمين مقابل مليارين و900 مليون ريال سعودي، أي في الشهر الواحد 123 مليون ريال، وفي السنة الواحدة مليار و450 مليون ريال.

وكان خورخي هوراشيو ميسي، والد ووكيل أعمال الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد زار العاصمة الرياض في مارس الماضي، فيما رحب وزير السياحة أحمد الخطيب مجددا بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ميسي مع عائلته وأصدقائه للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية والتجارب الاستثنائية وحفاوة الشعب السعودي خلال رحلته القادمة.