صفية العمري لـ"صوت بيروت إنترناشونال": "نازك السلحدار" لم تغادرني

حضرت الممثلة الكبيرة صفية العمري إلى لبنان بدعوة من مهرجان الزمن الجميل، حيث كرمت مع مجموعة من النجوم الكبار العرب.

وعلى هامش التكريم التقى “صوت بيروت إنترناشونال” بصفية العمري التي قالت: “أنا سعيدة جدا بهذا التكريم الذي حظيت به في البلد الذي أعشقه لبنان ويشرفني أن أقف على خشبة المسرح وسط كوكبة من النجوم العرب وأود أن أشكر الدكتور هراتش ساغبريان على هذا الإنجاز الكبير الذي زرع الفرح في قلوب الحاضرين”.

كما عبرت الممثلة المصرية صفية العمري عن إعجابها بعدد كبير من الممثلات اللبنانيات، وفضلت من بينهن الفنانة نادين نسيب نجيم.

وأضافت نجمة مسلسل ليالي الحلمية أنها تتمنى أن تقف إلى جانبها في مسلسل، مشيرةً إلى أن المشاركة معها تجعل الشخص يشعر بالفخر.

ونصحت الممثلة المصرية الفنانات الجدد بالاهتمام بعملهن، خاصة أن التمثيل ليس عبارة عن موضة، أو ظهور دائم على حسابات التواصل. ونوهت إلى أنها ترى العديد من الفنانات يمضين وقتهن بنشر صورهن وكأنهم “موديل”، في حين أنها تريد أن ترى عمل تلك الفنانة، والشخصيات التي تقدمها.

وعن تتويجها كأيقونة التمثيل من قبل هراتش خلال المهرجان، علقت أنها تتمنى تكون أهلا لهذه المسؤولية.

وأشارت العمري إلى أنها قدمت خلال مسيرتها الغنية بالنجاحات حوالي 100 فيلم سينمائي، و40 مسلسلاً و5 مسرحيات.

وبالنسبة لاعتبارها كأيقونة للجمال من قبل جمهورها ومعجبيها، ذكرت أن ذلك الكلام بالنسبة لها كبير جدا، ووجهت لهم شكر.

أما فيما يتعلق بتأثر الجمهور بشخصية نازك السلحدار التي قدمتها في أجزاء مسلسل “ليالي الحلمية” قالت العمري: “نازك هانم قاعدة بحياتي ولا تريد أن تتركني ، هي مبسوطة والناس مبسوطة بها ، وأنا بحبها، عشان الناس تحبها ”.

أما صفية العمري، من هي؟

فقد ولدت الممثلة صفية في منطقة المحلة الكبرى، في العشرين من تشرين الأول عام 1949، واسمها الكامل صفية مصطفى محمد العمري.

بدأت نشاطها الفني في عام 1973، بترشيح من المنتج رمسيس نجيب للظهور في فيلم “البنات لازم تتجوز”.

ومن الأفلام التي قدمتها: “فص ملح وداخ”، “الليلة الكبيرة”، “عتبات الستات” ،أنا اللي قتلت الحنش”، “أسوار المدابغ”، “المواطن المصري”.

كما شاركت بالعديد من المسلسلات مثل: “أحلام الفتى الطائر”، “لو يعود الزمان”، “هوانم جاردن سيتي”، أبيض في أبيض” “خان القناديل”.