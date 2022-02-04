صلاح الكردي لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: هناك تحولات في الفن الغنائي،لكن !

يعتبر صلاح الكردي من أبرز الملحنين والشعراء اللبنانيين في الجيل الحالي فهو قدم أهم الأغنيات الناجحة وأبرزها شارة مسلسل خمسة ونص” لنادين نجيم وقصي خولي ، ” يا بتفكر يا بتحس” التي أدتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وحققت نجاحا منقطع النظير حيث حققت عشرات ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

إنما هذا لا يلغي أن الكردي مطرب معروف في دول الإغتراب وتحديدا في أميركا التي عاش فيها نحو ١٥ سنة وأحيى مئات الحفلات والمهرجانات الغنائية في كل الولايات لكنه قرر أن يعود إلى بلده لبنان ويستقر فيه لينطلق ويحقق الشهرة كمطرب في العالم العربي وقد أصدر قبل أسبوع أغنية من كلماته وألحانه بعنوان ” القلوب تكسرت”.

وعن هذا العمل يقول صلاح الكردي ل ” صوت بيروت إنترناشونال” :” لقد أطلقت هذه الأغنية الرومانسية وصورتها مع المخرج سام كيال والأصداء حتى الان إيجابية لكني أحب أن أعطي وقتا لأي عمل أصدره حتى أتلمس تفاعل الناس جيدا. وأكد أنه نوى حاليا اعطاء زخم لمسيرته الغنائية بعدما قدم عشرات الألحان لأهم المطربين في لبنان والعالم العربي وأنجز في الوقت أربعة أعمال خاصة به ومن المقرر أن يطلقها في الأسابيع المقبلة دعما لمسيرته الغنائية.

ولجهة تحضيراته المتعلقة بنجوم الغناء فقال ” أنا بصدد التحضير لمجموعة من الأغنيات لأصالة ولطيفة التونسية ونوال الكويتية وسعد رمضان وآدم وغيرهم هذا فضلا عن وجود أكثر من ١٥ أغنية بحوزة نجوم لبنانيين وعرب لكنهم لم يطلقوها منذ سنتين بسبب ظروف العالم العربي ومنها واحدة لسعد لمجرد وأخرى لأصالة وعمل مميز لنوال الكويتية سيكون له وقع مميز في العالم العربي واليسا وأتمنى أن تصدر جميعها قريبا ومعظمها من كلماتي وألحاني وهناك تعاون مع صديقي الشاعر علي المولى في أكثر من عمل ومنها دويتو .

وعن تقديمه شارة مسلسل جديد أوضح الكردي أنه عرض عليه عملا دراميا ليكتب ويلحن شارته لكنه لم يعجبه ” إذا لم تحقق لي الشارة ما حققته في أعمال سابقة لن أقدم على هذه التجربة في الوقت الراهن. وأخيرا يقول صلاح الكردي عن عدم نجاح الأغنيات اللبنانية التي صدرت في السنتين الأخيرتين باستثناء عملين لوائل كفوري فأشار أن ابتعاد كفوري عن الساحة جعلت الناس متعطشة لأعماله الجديدة ومع صدور شارة مسلسل ” داون تاون” ” كلنا مننجر” نالت انتشارا لم ينله المسلسل وبعدها تبعها كفوري بأغنية ” البنت القوية” فكان النجاح حليفه بقوة أما بالنسبة للمطربين الذين أصدروا ألبومات ولم تنل الشهرة الكافية فقال ” الزمن تغير وموضة الألبومات انتهت لذلك على النجوم التركيز على إطلاق عمل كل شهر ليأخذ حقه في النجاح ومع ذلك نحن نعيش زمن التحولات في الغناء إذ أن الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي تبدلت ومن يستطيع من الجيل القديم أن يواكب هذه التحولات سيستمر وإلا سيظهر جيل جديد يسيطر على الساحة الفنية في المستقبل.