صلاح ودي بروين ينضمان للمرشحين لنيل جائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز

تم اختيار محمد صلاح مهاجم ليفربول وكيفن دي بروين صانع لعب مانشستر سيتي اليوم الجمعة ضمن ثمانية مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفا كما صنع 13 هدفا. ويأتي دي بروين رابعا في قائمة الهدافين برصيد 15 هدفا كما صنع الدولي البلجيكي سبعة أهداف.

وسبق لصلاح ودي بروين الفوز بالجائزة من قبل في موسمي 2017-2018 و2019-2020 على الترتيب.

وتشمل قائمة المرشحين الآخرين ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول وجواو كانسيلو لاعب سيتي وجارود بوين لاعب وست هام يونايتد وبوكايو ساكا لاعب أرسنال وسون هيونج-مين لاعب توتنهام وجيمس وارد-براوس لاعب ساوثامبتون.

وفاز روبن دياز مدافع سيتي بالجائزة الموسم الماضي.

يشار إلى أن لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هي جائزة سنوية يتم تقديمها في إنجلترا للاعبين أصحاب الظهور الأبرز بشكل جيد طوال الموسم الكروي.

ويتم اختيار الفائز بواسطة لجنة يتم تشكيلها بواسطة الراعي الرسمي للدوري –حاليًا ا بنك باركليز– وتضم اللجنة خبراء لكرة القدم ووسائل الإعلام ومشجعين، ويتم الإعلان عن الفائز في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر مايو، ومن أجل الأغراض الدعائية ففي خلال الفترة من 1994 وحتي 2001 تم تسميتها بجائزة كارلنج للاعب الموسم، ومن الفترة 2001 حتي 2004 تم تسميتها بجائزة كارت باركليز للاعب الموسم مثل جائزة موسم 2015 التي تم تسميتها بجائزة باركليز للاعب الموسم.