صلاح يبحث الليلة عن فض شراكة قياسية مع جيرارد

يبحث المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن الانفراد برقم قياسي خلال مواجهة تشيلسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 13 هدفا خلال آخر 13 مباراة له في الدوري الإنجليزي بمدينة لندن (8 أهداف و5 تمريرات حاسمة)”.

⚽️ Mohamed Salah has been directly involved in 13 goals in his last 13 #PL games in London (8 goals, 5 assists)

No Liverpool player has scored more PL goals in the capital than the Egyptian (13, level with Steven Gerrard)@LFC | #CHELIV pic.twitter.com/IsH4fm0Wds

— Premier League (@premierleague) January 2, 2022