فنون ومنوعات

صلاح يعانق الذهب.. ويحصد “جائزة” غير مسبوقة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

توج النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مساء السبت، بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية المقام في قطر 2019، ليضيف رقما قياسيا آخر إلى سجله إضافة لكونه أول مصري يحرز البطولة.

وشارك صلاح في مباراتين لفريقه ليفربول الأولى أمام مونتيري المكسيكي، التي حسمها “الريدز” بالفوز 2-1 وساهم النجم المصري بصناعة هدف لفريقه، أما المباراة الثانية فقد انتزع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لفريق ليفربول لقب بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعد الفوز 1-0 على فلامنغو.

وبات صلاح بعد التتويج بهذه الجائزة أول مصري وعربي يحصد هذه الجائزة.

المزيد من الأخبار

هذا هو حصاد مليارديرات العالم لعام 2019

شيخ الجبل يعود إلى “حضن الوطن”؟

اشتُقّت عن العربية.. كلمات إنجليزية ستفاجئك!

خبير يكشف ألوان السيارات الأكثر شعبية في السنوات القادمة

وحصد لاعب فلامنغو، برونو هنريكين، جائزة ثاني أفضل لاعب بعدما سجل هدفا وصنع آخر في البطولة، ونال كارلوس إدواردو لاعب الهلال الجائزة البرونزية.

ونجح ليفربول بعد حصده لهذه البطولة في كسر عقدته بعد أن خسر نهائي 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

وشهدت المباراة تألقا لافتا من حارس فلامنغو دييغو ألفيس، الذي أنقذ فرصا عدة من نجوم ليفربول، قبل أن يستسلم لخبرة أبطال أوروبا.

وانتهى الوقت الأصلي في مباراة ليفربول أمام فلامنغو بالتعادل السلبي، الأمر الذي دفع المباراة لشوطين إضافيين، تمكن فيها “الريدز” من حسم المباراة بهدف نظيف.

المصدر سكاي نيوز

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
فنون ومنوعات

خبير يكشف ألوان السيارات الأكثر شعبية في السنوات القادمة

فنون ومنوعات

“النخلة”… سيدة أشجار الجزيرة العربية على قائمة التراث العالمي…

فنون ومنوعات

رغم الحروب والحصار.. غزلان “الريم” تجد موطنا لها في غزة

فنون ومنوعات

كيف تفكك لغاتهم الصامتة؟.. تعالوا نكشف صدق من يحدثنا

فنون ومنوعات

روسيا تنشئ موسوعتها الخاصة كبديل عن ويكيبيديا

فنون ومنوعات

ميسي يعزز رقمه القياسي بالفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More