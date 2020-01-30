صلاح يقود ليفربول للفوز على وست هام يونايتد بثنائية

قاد المهاجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى الفوز على مضيفه وست هام يونايتد 2-صفر الأربعاء على الملعب الأولمبي في لندن في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ومنح صلاح التقدم لليفربول في الدقيقة 35 من ركلة جزاء رافعا رصيده إلى 12 هدفا هذا الموسم، وصنع الهدف الثاني لأليكس أوكسلايد تشامبرلاين في الدقيقة 52.

وهي المرة الرابعة عشرة التي يسجل فيها صلاح ويصنع هدفا في البريمير ليغ منذ بداية موسم 2017-2018، أكثر خمس مرات من أي لاعب آخر في هذه الفترة بحسب “أوبتا” للإحصاءات.

واقترب ليفربول كثيرا من لقبه الأول منذ 30 عاما والتاسع عشر في تاريخه بعدما عزز موقعه في الصدارة برصيد 70 نقطة، موسعا الفارق بينه وبين مطارده المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الأخيرين إلى 19 نقطة، بعد تحقيق فوزه الخامس عشر تواليا والـ23 في 24 مباراة دون خسارة في الدوري، رافعا سجله الخالي من الهزائم إلى 41 مباراة (تعود الخسارة الأخيرة الى 3 كانون الثاني/يناير 2019 أمام مانشستر سيتي).

في المقابل، مني وست هام يونايتد بخسارته الثالثة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السابع عشر.

وخاض ليفربول المباراة في غياب نجمه السنغالي ساديو مانيه بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة في الدوري ضد مضيفه ولفرهامبتون الخميس الماضي.