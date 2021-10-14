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صلاح ينال جائزة جديدة في الدوري الإنكليزي

14 - أكتوبر - 2021

محمد صلاح

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توج النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، بجائزة جديدة في مسيرته الحافلة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنكليزي، اليوم الخميس، عبر حسابها في موقع “تويتر”، فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر بتصويت الجماهير.

كما احتفل نادى ليفربول على صفحته الرسمية بتتويج صلاح قائلا: “بكل جدارة واستحقاق.. بعد تصويت الجماهير، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين تذهب إلى الملك محمد صلاح”.

ويواصل صلاح تألقه مع ليفربول هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنكليزي برصيد ستة أهداف، متساويا مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

وسجل اللاعب المصري نصف حصيلته التهديفية في الدوري الإنكليزي خلال ثلاث مباريات خاضها الشهر الماضي، حيث هز شباك أندية كريستال بالاس، ليدز يونايتد، وبرينتفورد.

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