صلاح ينال جائزة جديدة في الدوري الإنكليزي

توج النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، بجائزة جديدة في مسيرته الحافلة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنكليزي، اليوم الخميس، عبر حسابها في موقع “تويتر”، فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر بتصويت الجماهير.

كما احتفل نادى ليفربول على صفحته الرسمية بتتويج صلاح قائلا: “بكل جدارة واستحقاق.. بعد تصويت الجماهير، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين تذهب إلى الملك محمد صلاح”.

🙌Our September Premier League PFA @VertuMotors Fans’ Player of the Month is @mosalah!#PFAFPOTM | @lfc pic.twitter.com/dV1wtjmDng

— Professional Footballers' Association (@PFA) October 14, 2021