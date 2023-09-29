صلح زينة ومحمد رمضان خلال مهرجان الفضائيات العربية

شهد مهرجان الفضائيات العربية مجموعة من اللقطات التي تباينت ما بين تقديمات مثيرة للجدل، وتصالح بعض المشاهير بعد خلاف.

هذا وما بين صلح محمد رمضان وزينة، وتقديم هالة سرحان لنجم مسلسل جعفر العمدة التي أثارت بها الجدل، لفت مهرجان الفضائيات العربية الأنظار.

وبعد مسلسل جعفر العمدة ترددت أنباء عن قطيعة وقعت بين محمد رمضان وزينة ورغم نفي محمد رمضان لذلك عبر تصريحات صحفية إلا أن بعض الصحف استمرت في الحديث عن الأزمة خاصة بعد تصريحات نجمات المسلسل المتبادلة بشأن الأمر وغياب زينة الملحوظ عن لقاءات نجوم المسلسل واحتفالاتهم.

وفي لقاء لها مع برنامج حبر سري قالت زينة إنها لن تعمل مجدداً مع محمد سامي، وفي المقابل ظهر المخرج محمد سامي في أحد اللقاءات مؤكدا على أن زينة خارج مسلسل جعفر العمدة في جزئه الثاني لانتهاء دورها.

ومن بين لقطات مهرجان الفضائيات العربية كان لقاء محمد رمضان وزينة حيث ذهبت الفنانة المصرية للسلام على نجم مسلسل جعفر العمدة والذي قابلها برد السلام بترحاب شديد، ليتداول البعض مقطع الفيديو معتبرين أن هذا المشهد هو صلح بين زينة ومحمد رمضان رغم تأكيد الأخير على أنه لا خلاف بينهما.