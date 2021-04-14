"صوت بيروت انترناشونال" يوقّع اتفاقاً مع تطبيق "نبض"

وقّع “صوت بيروت إنترناشونال” اتفاقاً مع تطبيق “نبض”، يقضي بنشر كل ما يرد على منصة “صوت بيروت إنترناشونال” من أخبار وبرامج بشكل فوري، ما يتيح لأي شخص في مختلف أنحاء العالم متابعة أخبار المنصة مباشرة بعد الإشتراك بالتطبيق.

أكثر من ٢٣ مليون شخص يستخدم تطبيق “نبض” لمتابعة آخر الأخبار لحظة بلحظة، وهو تطبيق مجاني يقدم آخر الأخبار السياسية، الرياضية، التقنية، الصحية والنسائية، مع خاصية التنبيهات للأخبار العاجلة.

لمتابعة “صوت بيروت إنترناشونال” عبر تطبيق “نبض” يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://nabd.com/sawtbeirut