"صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي

منذ 19 ثانية
فاز فيلم «صوت هند رجب» عن إحدى وقائع حرب غزة للمخرجة التونسية كوثر بن هنية بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي، اليوم السبت.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، يستند الفيلم إلى أحداث واقعية مؤلمة عن مقتل طفلة فلسطينية في الخامسة من عمرها خلال الحملة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وقالت بن هنية التي صفق لها الحاضرون وقوفاً عند استلامها جائزتها: «لا يمكن للسينما أن تُعيد هند إلى الحياة وتمحو الفظائع التي ارتُكبت بحقها»، لكنها «قادرة على حفظ صوتها (…) لأن قصتها ليست لها وحدها، بل هي قصة مأساوية لشعب بأكمله يعاني من إبادة جماعية ترتكبها حكومة إسرائيلية مجرمة تتصرف بإفلات من العقاب».

وفاز فيلم «أب، أم، أخت، أخ» الكوميدي للمخرج الأميركي جيم جارموش، الذي يتناول موضوعات الأسرة والشيخوخة، بجائزة الأسد الذهبي.

  • رويترز

