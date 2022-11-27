صورة.. أحدث ظهور للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد وعكته الصحية

نشرت البلوغر سارة صبري حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مقطع فيديو قصير لها عبر انستغرام، وظهرت فيه مع جدها في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية التي مر بها قبل عدة أشهر.

وظهرت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة، في الفيديو وهي تودع جدها ومحبيها قبل سفرها إلى خارج مصر مع زوجها.

ويذكر ان تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الى وعكة صحية في أبريل الماضي، وقالت ابنة عبد الرحمن أبو زهرة، إن والدها لازال في العناية المركزة، وعلقت قائلة: “لا جديد والدي لسه في العناية ويحتاج دعواتكم” وقد خضع الفنان أبو زهرة لجراحة في منطقة الحوض يوم السبت 9 أبريل الماضي 2022، ودخل بعدها لغرفة العناية المركزة بعد فقدان الوعي.

ومن جانب اخر، كشف الفنان حسام داغر تطورات الحالة الصحية لـ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” وقال برجاء الدعاء للأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة فى صلواتكم .. حالته حرجة والدعاء يغير الأقدار”.

وكشف أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن آخر تطورات حالة والده الصحية انه مازال تحت الأجهزة داخل غرفة العناية المركزة، ولا يوجد جديد قد طرأ علي حالته الصحية حتى الآن.