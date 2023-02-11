صورة.. أغرب جائزة في الدوري الإسباني

فاز النرويجي ألكسندر سورلوث لاعب ريال سوسيداد بأغرب جائزة في الدوري الإسباني.

واحتفل ريال سوسيداد مع لاعبه ألكسندر سورلوث بمناسبة اختياره كأفضل لاعب خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بمنحه سمكة ضخمة.

وحصد سورلوث جائزة لاعب الشهر في ريال سوسيداد بعدما أحرز 3 أهداف في 7 مباريات في شهر يناير، مع العلم أنه حصل أيضًا على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني.

وأسهم صاحب الـ27 عاما في احتلال ريال سوسيداد للمركز الثالث في الليجا، حيث جمع فريق المدرب إيمانول ألجاوسيل 39 نقطة عقب مرور 20 جولة، ليبقى خلف برشلونة المتصدر بفارق 14 نقطة، وريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط.

أغرب جائزة في الدوري الإسباني

وحصل ألكسندر سورلوث على الجائزة التي تُقدم من أحد رعاة النادي، للاحتفال بالمستوى اللافت الذي يقدمه اللاعب الدولي النرويجي خلال الفترة الأخيرة مع سوسيداد.

ونظَّم النادي رحلة إلى سوبر ماركت في حي أييتي بمدينة سان سيباستيان، لتقوم مجموعة كبيرة من المشجعين بالصغار بالتحدث إلى لاعب كريستال بالاس السابق.

وقبل بدء اللقاء والترحيب، تلقى سورلوث جائزة رجل المباراة من حد أعضاء السوبر ماركت، وبدا اللاعب، سعيدا بالإمساك بالسمكة الكبيرة.

المفارقة أن تلك المرة ليست الأولى التي يحصل فيها لاعب من سوسييداد على مثل هذه الجائزة، ففي سبتمبر/ أيلول 2019 تلقى النرويجي الآخر مارتن أوديجارد، لاعب أرسنال الإنجليزي الحالي، سمكة كبيرة أيضا في سوبر ماركت في دونوستيا.

وقدم أوديجارد انطلاقة رائعة مع ريال سوسييداد آنذاك عقب انضمامه للفريق معارا من ريال مدريد، حيث سجل هدفين في أول أربع مباريات له في الدوري الإسباني.

يُذكر أن ألكسندر سورلوث انتقل إلى صفوف ريال سوسييداد قبل انطلاق الموسم الجاري على سبيل الإعارة من لايبزيج الألماني، وشارك اللاعب مع الفريق في 26 مباراة خلال جميع المسابقات، ليسجل 12 هدفا ويصنع هدفين آخرين.