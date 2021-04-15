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صورة..أول حكمة في الدوري الألماني تتزوج من حكم بالدوري الإنجليزي

15 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2021 8:31 مساءً
الألمانية بيبيانا شتاينهاوس

الألمانية بيبيانا شتاينهاوس

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عادت الألمانية بيبيانا شتاينهاوس، الشرطية التي اقتحمت عالم كرة القدم بصافرة حكم، وكانت أول امرأة تدير مباراة في بطولة محلية كبرى للرجال، إلى الواجهة من جديد .

وتزوجت شتاينهاوس، من الحكم الإنجليزي هاورد ويب الذي أدار نهائي مونديال 2010.

كشفت تقارير صحفية أن الحكمة الألمانية بيبيانا شتاينهاوس، تزوجت من صديقها الحكم الإنجليزي هاورد ويب.

وقالت شتاينهاوس، التي أصبحت تحمل اسم شتيانهاوس-ويب بعد أن تزوجا الشهر الفائت، في حديث مع موقع “سبورت1” الألماني “إننا سعيدان للغاية”.

وأصبحت بيبيانا، أول امرأة تدير مباراة في البوندسليغا، وذلك في عام 2017، لتعتزل التحكيم عن عمر 42 عاما، بعد قيادتها لـ23 مباراة في البوندسليغا.

إلا أنها لا تزال تعمل في تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري المحلي، بحسب ما نقل موقع “دوتشيه فيله”.

ويُعتبر ويب من أشهر الحكام الأوروبيين بعد أن أدار مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز بين عامي 2003 و2014.

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