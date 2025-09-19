صورة.. أول ظهور لـ رنا رئيس لها بعد أزمتها الصحية

نشر الطبيب المعالج للفنانة رنا رئيس صورة لها بالمستشفى، وهذا أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية.

ونشر الطبيب صورة له رفقة رنا رئيس وطبيب آخر من الفريق المعالج لها خلال أزمتها الصحية الأخيرة عبر “فيسبوك”، وكتب: “الفنانة رنا رئيس بعد تماثلها للشفاء إثر إجراء جراحة طارئة تحت إشراف الفريق الطبي المعالج”.

وظهرت رئيس في الصورة بصحة جيدة واقفة على قدميها تتوسط الطبيبين.

وتعرضت الفنانة الشابة لأزمة صحية خطيرة استدعت خضوعها لجراحة عاجلة قبل أيام، عقب إصابتها بنزيف حاد متواصل.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب أن رنا رئيس تعرضت قبل نحو شهر لإجهاض جنينها الأول، قبل أن تدخل في حالة إعياء شديد نتيجة نزيف لم يتوقف، حاول الأطباء السيطرة عليه بالأدوية لكنه كان يتجدد بشكل مثير للقلق ويهدد حياتها.

وإضطر الفريق الطبي إلى التدخل الجراحي لوقف النزيف والسيطرة على حالتها الصحية.

فيما اضطرت رنا رئيس للاعتذار عن استكمال دورها بفيلم “سفاح التجمع” بطولة الفنان أحمد الفيشاوي بسبب أزمتها الصحية، فيما أعلن فريق عمل الفيلم قبل يومين عن انسحابها عبر منشور على موقع “فيسبوك”.

ونشر السيناريست أحمد صلاح العزب عبر صفحته على “فيسبوك” تمنياته بالشفاء العاجل للفنانة رنا رئيس، مؤكداً تضامن فريق عمل الفيلم معها، ومشيراً إلى أنهم جميعا يتمنون لها الصحة والعافية، آملاً في أن يجمعهم بها عمل فني قريب في المستقبل.