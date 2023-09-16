صورة.. اكتشاف جمجمة لحيوان عاش قبل 40 مليون سنة من الديناصورات

اكتشف العلماء جمجمة كاملة لحيوان مفترس مرعب عاش في أميركا الجنوبية قبل 40 مليون سنة من الديناصورات.

ويقول العلماء، بحسب ما أشارت “روسيا اليوم” إن الوحش “ذو المظهر الشرير”، المسمى Pampaphoneus biccai، كان أكبر أكلة اللحوم وأكثرها تعطشا للدماء في عصره، وكان من شأنه إثارة “الخوف الشديد” في كل مكان.

وتوصل فريق دولي من العلماء إلى اكتشاف “مذهل” لحفرية حيوان مفترس عمرها 265 مليون سنة، “محفوظة جيدا” في منطقة ساو غابرييل الريفية في البرازيل.

وتشمل الحفرية جمجمة كاملة وبعض العظام الهيكلية، بما في ذلك الأضلاع وعظم الذراع.

وقد عاش “الوحش” قبل انقراض العصر البرمي مباشرة، وهو أكبر حدث انقراض في تاريخ الأرض والذي أدى إلى القضاء على 86% الحيوانات في جميع أنحاء العالم.

O primeiro fóssil desta espécie foi encontrado em São Gabriel (RS) em 2009. Seu nome significa "matador-dos-pampas do Seu Bicca" (José Bicca é o proprietário da fazenda onde descobrimos o fóssil e sempre apoiou as pesquisas lá) + pic.twitter.com/P3WY92YKxJ — Prof. Juan Cisneros ⚒️ 🐉 (@PaleoCisneros) September 12, 2023

وقبل حدث الإنقراض كان هذا الحيوان واحد من المجموعات الرئيسية للحيوانات البرية على الأرض. وكانت مخلوقات متوسطة إلى كبيرة الحجم، منها أنواع آكلة لحوم ومنها حيوانات عاشبة، وكان لديه ،بحسب العلماء، عظام جمجمة سميكة، لذلك سميت بهذا الإسم والذي يعني باليونانية “الرأس الرهيب”.

ورغم أنها معروفة في جنوب أفريقيا وروسيا، إلا أنها نادرة في أجزاء أخرى من العالم. هو النوع الوحيد المعروف في البرازيل.

وينتمي Pampaphoneus biccai إلى تصنيف تفرعي من الثيرابسيدات المبكرة، يسمى الدينوسيفيليا .

وجمع العلماء الحفرية خلال شهر واحد من العمل الميداني. وبسبب الوباء، استغرق الأمر ثلاث سنوات إضافية حتى يتم تنظيف الحفرية ودراستها بدقة.

والعينة الجديدة هي ثاني جمجمة Pampaphoneus يتم اكتشافها على الإطلاق في أمريكا الجنوبية. كما أنها أكبر من العينة الأولى وتقدم معلومات “غير مسبوقة” عن شكله بفضل الحفاظ الاستثنائي على عظامه.

ويقدر العلماء أن هذه حيوانات الأكبر حجما يمكن أن يصل طولها إلى ما يقارب ثلاثة أمتار وتزن نحو 400 كغ.

وتشير النتائج، التي نشرت في مجلة Zoological Journal of the Linnean Society، إلى أنها كانت حيوانات مفترسة “ماهرة” قادرة على التغذية على الحيوانات الصغيرة والمتوسطة الحجم.