صورة.. اكتشاف نوعين نادرين من “السحالي” في بيرو

أعلن علماء عن اكتشاف نوع جديد من السحالي في محمية ماتشو بيتشو التاريخية في بيرو.

وقالت هيئة حماية البيئة في بيرو في بيان، الجمعة، إنه تم إطلاق اسم “بروكتوبورس أوبتيموس” على النوع الجديد تيمنا باسم شخصية أوبتيموس برايم من فيلم “ترانسفورمرز” الذي تم تصوير جزء منه في ماتشو بيتشو.

وتم اكتشاف نوع جديد آخر من السحالي في محمية ماشيجوينجا في منطقة كوسكو في بيرو، وتم إطلاق اسم بروكتوبوروس كاتيريناي عليه تيمنا باسم عالمة الأحياء كاتيرين بينو بولانوس، ويعتبر النوعان من الفصائل المعرضة لخطر الانقراض.

تعد السحالي من ضمن الحيوانات الفقارية التي يغطي جسمها قشور جذورها من البشرة بين القشور يظل الجلد رفيع ولين، كما تكبر القشور عند الرأس وتكون شفرة طويلة على البطن، ولا يمكن انتزاع تلك القشور الواحدة تلو الأخرى.

وتختلف أنواع السحالي فيما بينها من حيث الحجم والشكل واللون، كما أنها تمتلك طرق كثيرة للتنقل، الدفاع عن النفس، ولقد تعرّف العلماء على أكثر من 3,750 نوعاً مختلف من السحالي، ويوجد أكثر من 500 نوع من السحالي يعيش في قارة استراليا.