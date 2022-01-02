صورة.. الأرقام تفاجئ الجميع وتحدد "فريق 2021"

تتوالى تقييمات الأفضل في كل المجالاتمع نهاية العام، وفي عالم كرة القدم يكتسب الأمر زخما استثنائيا، وأحيانا جدلا واسعا، باعتبار أن اختيار الأفضل مسألة تخضع لحسابات عدة، وربما أيضا لأهواء شخصية متباينة.

موقع “غيف مي سبورت” اختار طريقة “عملية” لاختيار تشكيل عام 2021، تعتمد فقط على الأرقام لتفادي كل سلبيات عمليات الاختيار المعتادة.

واستند الموقع إلى تقييمات موقع “سوفاسكور” التي تمنح درجة من 1 إلى 10 لكل لاعب عن كل مباراة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ليتم التوصل في النهاية إلى أفضل لاعب في كل مركز، ويتم الإعلان بتلك الطريقة عن فريق العام.

وحسب التقييمات المعلنة فقد أسفرت الأرقام عن مفاجأة باختيار حارس أرسنال آرون رامسديل باعتباره الأفضل هذا العام بمتوسط درجات (7.10)، وجاء اختيار الحارس الشاب على حساب نجم سان جرمان، أفضل حارس في يورو 2020، الإيطالي جانلويجي دوناروما، وعلى حساب حارس مرمى تشلسي المتألق إدوارد ميندي.

🌍 | Team of the Year Finally, our last post in 2021 – highest-rated XI from the top 5 leagues this year! 🤩 It was an incredible year for each of these players, as they all regularly produced fantastic performances. They truly are the best of the best – well done to all! 👏👏 pic.twitter.com/J2BJjksRaM — SofaScore (@SofaScoreINT) December 31, 2021

أما خط الدفاع فقد ضم، وفق تقييمات “سوفاسكور”، البرازيلي ماركينيوس (باريس سان جرمان)، ومواطنه المخضرم توني سيلفا (تشلسي)، والألماني ماتس هوملز (بوروسيا دورتموند).

وفي خط الوسط منحت التقييمات الفرصة لظهور الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، والألماني توني كروس (ريال مدريد) ومواطنه يوزوا كيميتش (بايرن ميونيخ)، والصربي فيليب كوسيتش (إينتراخت فرانكفورت).

وفي مركز المهاجم المتأخر اختار “سوفاسكور” النجم ليونيل ميسي (برشلونة ثم باريس سان جرمان)، وحاز النجم الأرجنتيني الفائز بلقب الكرة الذهبية قبل سنوات على أفضل متوسط درجات بين جميع اللاعبين الـ11 في التشكيل الأفضل، بما يعادل (8.16 درجة)، وهو رقم قد يعني أحقيته بالفوز بالجائزة المرموقة، رغم انتقادات عدة أحاطت بعملية الاختيار.

وأخيرا، وفي مركز قلبي الهجوم جاءت الاختيارات منطقية بوجود الثنائي، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) والنرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند).

وتشير التشكيلة السابقة إلى اختيار 5 لاعبين من الدوري الألماني في مفاجأة لكثيرين، بينما عجز الدوري الإيطالي عن تقديم أي لاعب.

وأخيرا خلت تشكيلة “سوفاسكور” من اسمين مهمين هما البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، والمصري محمد صلاح المتألق مؤخرا مع ليفربول.