صورة الأمير هاري مع زوجته وأطفاله تثير ضجة على مواقع التواصل

نشر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، لأول مرة صورة عائلية لهما برفقة طفليهما آرتشي، البالغ من العمر عامين، وليليبيت، التي لم تتجاوز شهرها السادس.

وظهر آرتشي جالسًا على ركبتي والده، وقد أصبح شعر الاثنين متشابها تمامًا، فيما كانت ميغان تلاعب ليليبيت والأخيرة تضحك باستمتاع، وهي الوحيدة التي ترتدي فستانًا أبيض، فيما اختار أفراد العائلة الثلاثة الظهور ببناطيل من الجينز الأزرق، وهو ما يظهر العائلة الملكية بمظهر عادي بعيد عن كل المظاهر الملكية.

وكتب الزوجان: ”هذه السنة 2021، استقبلنا ابنتنا ليليبيت في هذا العالم، آرتشي جعل منا أما وأبا، وليليبيت جعلت منا عائلة“.

وقال المُتخصص في حياة العائلة أوميد سكوبي عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن الصورة جرى التقاطها الصيف الماضي أثناء إقامة العائلة في مونتيسيتو، في مقاطعة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا.

ونشر دوق ودوقة ساسكس بطاقة المعايدة هذه بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد، وتقاسما مع مؤسستهما ”ارشويل“، للإعلان عن تبرعهما لمجموعة من الجمعيات، ومن بينها واحدة تهتم باللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة، بحسب موقع ”باري ماتش“.

وتعتبر الصورة، التي كان المتابعون المختصون في شؤون العائلة الملكية البريطانية ينتظرونها، أول ظهور إعلامي للصغيرة ليليبيت، التي ولدت بكاليفورنيا في شهر تمّوز/ يوليو الماضي.

واسم الطفلة بالكامل هو: ليليبيت (ليلي) ديانا مونتباتن وندسور، وأوضح بيان نشره الأبوان إثر ولادتها، أنها سميت بـ“ليلي“ على اسم جدتها الكبرى (الملكة إليزابيث الثانية) ”ليليبيت“، وتم اختيار اسمها الأوسط ديانا، لتكريم جدتها الراحلة دوقة ويلز.

واختار الأمير هاري وميغان ماركل السنة الماضية، بطاقة معايدة مرسومة تظهرهما مع ابنهما في الحديقة، وكانت ميغان في بداية حملها بالطفلة، ولم يتم الإعلان عن الحمل رسميا حتى شهر شباط/ فبراير.

أما في عام 2019 فنشرا أول بطاقة لهما برفقة آرتشي، عندما كان يقيمان بشكل مؤقت في كندا، قبل انفصالهما رسميا عن العائلة الملكية.

وانتقل الزوجان إلى لوس أنجلوس مع ابنهما الرضيع آرتشي في عام 2020، بعد تخليهما عن مهامهما الملكية الرسمية عقب خلافات مع أفراد العائلة الآخرين، وتسليط وسائل الإعلام الضوء عليهما بشدة.