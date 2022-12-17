السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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صورة.. ايتن عامر توجه رسالة شكر لـ أكرم حسني

منذ 4 دقائق
ايتن عامر واكرم حسني

ايتن عامر واكرم حسني

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أعربت الفنانة أيتن عامر، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في حفل توزيع جوائز دير جسيت ، ووجهت ” ايتن ” رسالة شكر للفنان أكرم حسني عبر حسابها الشخصي على “انستغرام ” بعد حصولهما علي جائزة عن مسلسل ” مكتوب عليا “.

ونشرت ايتن صورة لهما وعلقت قائلة: ” انا مهما اتكلمت عنك مش هقدر اشرح ربع اى حاجة من الحاجات الكتير الحلوة فيك، و كلمة شكرا عمرها ما هتكون كفاية عليك عشان انت تستاهل اكتر من كدة بكتير مش بس صديق جدع و فى ضهرى دايما و زميل لن يتكرر لا انت كمان أخ قليل لما الاقى زيه، النهاردة خدنا جايزتين واحدة ليك و واحدة ليا عشان مكتوب عليا ،و ربنا يكتبلك حب الناس اكتر و اكتر عشان انت تستاهل ، شكرا يا سي جلجل”.

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل مكتوب عليا، والذي حققت فيه نجاح كبير، وكان من بطولة أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وهنادي مهنا وإخراج خالد الحلفاوي.

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