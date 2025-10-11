صورة.. بوستر فيلم "الست" يضع منى زكي في مرمى الانتقادات

شهدت الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة يُزعم أنها البوستر الرسمي لفيلم الست الذي تلعب بطولته الفنانة منى زكي، وتجسد من خلاله شخصية كوكب الشرق أم كلثوم.

الصورة المفبركة حظيت بانتشار كبير بين الجمهور، حتى تصدر اسم الفيلم محركات البحث واحتل الترند على مواقع السوشيال ميديا، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنها ليست حقيقية، ولم تصدر عن الجهة المنتجة أو أي من صُنّاع العمل.

الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع أظهرت منى زكي وهي تجسد ملامح أم كلثوم بدقة لافتة، مرتدية فستانًا مطرزًا أنيقًا وتقف خلف ستار المسرح استعدادًا لبدء حفل غنائي. وتبدو على ملامحها حالة من البهجة والحنين والترقب في الوقت ذاته.

ومع ذلك، تأكد لاحقًا أن هذا البوستر مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنه لا يمت بأي صلة للفيلم المنتظر سواء من قريب أو بعيد.

وخلال الساعات القادمة، من المتوقع أن تصدر الشركة المنتجة بيانًا رسميًا لتوضيح الموقف، خاصة مع تكرار تداول مثل هذه الصور المفبركة في الفترة الأخيرة، مما سبّب حالة من البلبلة بين الجمهور المتشوق لمعرفة تفاصيل العمل.

اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فيلم “الست” لمثل هذه الشائعات. ففي نهاية شهر أبريل الماضي، انتشرت صورة مشابهة للفنانة منى زكي، ظهرت خلالها وهي ترتدي النظارة الشهيرة لأم كلثوم وفستانًا أخضر اللون، وتقف أمام الميكروفون في مشهد يحاكي لحظات الطرب والانسجام التي عُرفت بها سيدة الغناء العربي.

وقتها، سارع جمهور منى زكي بتداول الصورة، معتقدين أنها البوستر الرسمي للفيلم، قبل أن تخرج الفنانة بنفسها لتنفي صحة الصورة تمامًا، مؤكدة أنها مفبركة ومُنشأة بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أوضحت أن الفيلم لم تصدر عنه أي صور دعائية بعد، وأن أي مواد تُنشر على مواقع التواصل لا تعبّر عن حقيقة العمل.