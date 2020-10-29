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صورة تثير القلق في موسكو..”لبوة في المنزل”

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 8:31 صباحًا

لبوة

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أثارت صورة للبوة داخل إحدى الشقق السكنية في العاصمة الروسية موسكو ، حالة من الجدل بين أوساط سكان العاصمة .

وكانت قد انتشرت على الصفحات الاجتماعية، خلال الساعات الماضية، صورة مثيرة تظهر لبؤة داخل إحدى الشقق السكنية بالعاصمة الروسية موسكو.

وكانت صفحة “الحياة البرية في موسكو” على تويتر سباقة لنشر الصورة، وعلقت عليها بالقول “حيوان بري ينظر من النافذة، سكان موسكو أكثر رفاهية من مواطنيهم في باقي أنحاء البلاد!”.

لبوة في منزل في موسكو

لبوة في منزل في موسكو

وقال معلقون على الصورة إن الشقة قد تكون ملكا لفناني السيرك الأخوين أسكولد وإدغارد زاباشني.

في المقابل، طالب آخرون بضرورة تدخل السلطات لإبعاد الحيوان الخطير عن المناطق السكنية، وإرساله إلى البرية.

وفي عام 2019، اشتكى سكان أحد المباني غربي العاصمة الروسية، من تربية أحد الجيران لبؤة في شقته.

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