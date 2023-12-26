صورة تجمع دينا وأحمد الفيشاوي تثير الجدل.. والأخيرة: هو يعني حاطط إيده فين؟

دافعت الراقصة المصرية دينا عن مواطنها الفنان أحمد الفيشاوي، بعد انتشار صورة تجمعهما وهو يضع يده على ساقها، مبينة أنها غير مشينة.

وقالت على هامش تكريمها من مجلة فنية، إن الفيشاوي وضع يده على ركبتها، متسائلة بسخرية “هو يعني حاطط إيده فين؟”.

كما بينت إن ما حدث بينهما لا يحمل أي إساءة أو تلميح مشين يمنع الآخرين من النظر للصورة، مشيرة إلى أن ما يجمعهما هو فيلم كوميدي.

وأضافت: “أشارك أحمد الفيشاوي بطولة فيلم (عادل مش عادل) وما حدث لا يستحق كل هذا التركيز”.

ونشرت الفنانة المصرية 3 صور يظهر فيها الفيشاوي وهو يضع يده على ساقها، ما عرضها لموجة من الانتقادات الحادة.

كما كان الفنان أحمد الفيشاوي، فاجأ جمهوره بنشر صور عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، برفقة الراقصة دينا من كواليس فيلم يجمعهما معاً، لكنه يبدو أنه حذفها.

فقد ظهر وهو يضع يده على فخذها، ما عرضه لموجة عارمة من الانتقادات.

يشار إلى أن أحمد الفيشاوي شخصية مثيرة للجدل في الوسط الفني بسبب علاقاته المتعددة، وقضايا النسب التي باتت لصيقة به، إضافة إلى تصريحاته الجريئة التي توصف أحيانا بـ”المبتذلة”، وإطلالاته “الغريبة”.