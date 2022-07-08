الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
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صورة تدحض الأخبار المتداوَلة.. رونالدو باق مع مانشستر؟

منذ دقيقتين
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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تداولت المواقع العالمية، في الأيام الماضية، معلومات تفيد بأن اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” سيرحل عن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي.

غير أن رونالدو ظهر بقميص مانشستر للموسم الجديد، رغم شائعات اقترابه من الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

وأعلن مانشستر يونايتد، صباح الجمعة 8 تموز، عن قميصه الأساسي للموسم القادم 2022-2023، والذي تصدره الأسطورة البرتغالي.

وسيخوض المان يونايتد بالقميص الأساسي مبارياته في ملعب “أولد ترافورد” بالدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري المؤتمر الأوروبي، بجانب مسابقتي كأس الاتحاد وكأس رابطة المُحترفين الإنجليزية.

وجاء قميص مانشستر يونايتد الجديد باللون الأحمر المعتاد مع إضافة اللون الأبيض على العنق، وشركة “TeamViewer” هي التي تزين واجهة القميص.

وظهر صاحب الـ37 عاما في الصور التي قام النادي بنشرها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، رغم الشكوك المحيطة بمستقبله، حيث ظهر بشكل اعتيادي في الحملة الترويجية للقميص الجديد.

ومن المحتمل أن يظهر الشياطين الحمر بالقميص الجديد الأسبوع المُقبل عند مواجهة ليفربول وديًا، ضمن جمولتهما الآسيوية قبل انطلاق موسم 2022-2023.

يذكر أن تقارير صحفية قد أفادت مؤخرا بطلب رونالدو الرحيل عن النادي هذا الصيف، وهو ما نفاه مانشستر يونايتد لـ”العين الرياضية” هذا الأسبوع، مؤكدا أنها “مجرد شائعات”.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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